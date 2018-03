Kursziel

Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 81,00 Hold Jefferies & Company Martin Deboo 28.02.2018 - Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 27.02.2018 86,00 Buy Baader Bank Andreas von Arx 21.02.2018 84,30 Equal-weight Barclays Capital Alex Smith 21.02.2018 80,00 Neutral UBS Pinar Ergun 19.02.2018 70,00 Underperform Credit Suisse Alan Erskine 19.02.2018 90,00 Buy Deutsche Bank Gerry Gallagher 16.02.2018 90,00 Kaufen DZ BANK Philipp Currle 16.02.2018 90,00 Buy Kepler Cheuvreux Jon Cox 16.02.2018 90,00 Buy Vontobel Research Jean-Philippe Bertschy 16.02.2018 96,00 Buy Goldman Sachs Mitch Collett 16.02.2018 82,00 Hold Berenberg Bank James Targett 16.02.2018 76,00 Halten LBBW Gerold Deppisch 16.02.2018 85,00 Market-perform Bernstein Research Andrew Wood 15.02.2018 82,00 Halten Independent Research Laura Cherdron 15.02.2018

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (20.03.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Nestlé-Aktie (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) nach Bekanntgabe der Jahreszahlen zu? 96,00 oder 70,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. hat am 15. Februar die Zahlen des Geschäftsjahres 2017 vorgelegt.Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern ist zum Jahresende hin von einer schwächeren Nachfrage gebremst worden. In den USA verkauften sich Süßwaren und Eiscreme schlecht. In Brasilien machte dem Konzern der Preisdruck bei Milchprodukten zu schaffen. Insgesamt setzte Nestlé im Gesamtjahr 89,8 Milliarden CHF um (77,8 Mrd. EUR). Dies war nur geringfügig mehr als im Vorjahr. Ohne den Einfluss von Zu- und Verkäufen stieg Nestlé um 2,%. Im laufenden Jahr will das Unternehmen organisch um 2% bis 4% zulegen.Der Gewinn ging 2017 unter dem Strich um 15,8% auf 7,2 Mrd. CHF zurück und verfehlte die Schätzungen der Analysten. Wegen der trüben Geschäftsaussichten für die Hautpflegesparte Nestlé Skin Health hatte der Konzern außerplanmäßig Wertminderungen vornehmen müssen. Die Aktionäre sollen dennoch eine höhere Dividende von 2,35 CHF je Aktie erhalten. Das sind 5 Rappen mehr als im Vorjahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nestlé-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Analyst Mitch Collett hat das Kursziel aufgrund einer etwas höheren Nettoverschuldung von 97 auf 96 CHF reduziert. Die Bewertung für die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns sei auf "buy" belassen worden, wie aus Colletts Studie vom 15. Februar hervorgehe. Das Wachstum der Schweizer aus eigener Kraft im Jahr 2017 habe die Erwartungen verfehlt.Die niedrigste Kursprognose stammt von Credit Suisse. Die schweizerische Bank hat das Kursziel für Nestlé nach Zahlen von 76 auf 70 CHF gesenkt und das "underperform"-Rating belassen. Analyst Alan Erskine habe in einer am 19. Februar vorliegenden Studie auf das geringe organische Jahreswachstum des Nahrungsmittelkonzerns im Vergleich zu 2016 und insbesondere auf die Herausforderungen im US-Geschäft verwiesen. Erskine rechne nun mit einer geringeren Barmittel-Entwicklung und habe zudem seine mittelfristigen Wachstumserwartungen leicht gesenkt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nestlé-Aktie auf einen Blick: