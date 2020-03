Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

93,37 EUR +0,12% (11.03.2020, 11:52)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

98,36 CHF +1,59% (11.03.2020, 11:56)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (11.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Schweizer Lebensmittelmulti Nestlé wolle sich an vorderster Front beim Kampf gegen den Plastikmüll positionieren. Am 6. März hätten sich 66 Unternehmen dem Europäischen Plastik-Pakt angeschlossen, darunter große Plastikverbraucher wie Nestlé, Unilever und Henkel. Die historisch defensive Aktie lege inmitten der Corona-Krise um knapp zwei Prozent im Plus.Im von der Europäischen Union immer stärker forcierten Kampf gegen Umweltverschmutzung würden immer mehr Initiativen Form annehmen. Im European Plastic Pact würden sich Unternehmen, die Plastik herstellen, verwenden oder recyceln würden, dazu verpflichten, den Plastikverbrauch zu reduzieren.Bis 2025 wolle Nestlé als Selbstverpflichtung 100 Prozent recycelbare Verpackungen einsetzen und ein Drittel weniger Neukunststoff verarbeiten. Deshalb plane Nestlé über die nächsten Jahre mehr als 1,5 Milliarden Schweizer Franken für den Aufpreis von geeignetem Recyclingmaterial ausgeben. Mit diesem Impuls sollten Märkte geschaffen werden, von denen alle profitieren würden.Dennoch habe die Credit Suisse ihr Kursziel für Nestlé von 103 auf 97 Franken gesenkt aber die Einstufung auf "neutral" belassen. Analyst Alan Erskine habe in dem neuen Ziel jüngste Währungsbewegungen und den gesunken Wert der L'Oreal-Beteiligung eingepreist.Nestlés Verluste durch die jüngste Corona-Panik hätten im mittleren einstelligen Prozentbereich gelegen. Die Schweizer seien also vergleichsweise solide durch die Krise gekommen. Unter CEO Ulf Mark Schneider passe sich der Konzern auch immer stärker den sich rapide verändernden Ernährungsgewohnheiten und Umweltbedürfnissen an.Die ambitionierten Anstrengungen, um den Ruf als ungesunder Plastikmüllproduzent loszuwerden, würden positive Signale senden."Der Aktionär" bleibt somit bullish für die Nestlé-Aktie. Anleger sollten die aktuelle Korrektur für einen ersten Einstieg nutzen, so Thobias Quaß. (Analyse vom 11.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link