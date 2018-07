Börsenplätze Neo Lithium-Aktie:



Neo Lithium Corp. (ISIN: CA64047A1084, WKN: A2AP37, TSX-V: NLC) ist im Bereich Exploration und Entwicklung von Rohstoffliegenschaften tätig. Das Tres Quebradas-Projekt (3Q-Projekt) liegt am südlichen Ende des Lithiumdreiecks in der Puna-Hochebene (Argentinien). (26.07.2018/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Neo Lithium-Aktienanalyse des Analysten Joseph Fars von Eight Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Joseph Fars, Analyst bei Eight Capital, im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien des kanadischen Lithiumunternehmens Neo Lithium Corp. (ISIN: CA64047A1084, WKN: A2AP37, TSX-V: NLC) zu kaufen.Neo Lithium Corp. besitzt nach Ansicht der Analysten von Eight Capital im Vergleich der globalen Lithium-Entwickler mit die qualitativ besten Assets. Das Unternehmen dürfte im Fokus der Investoren bleiben.Die Neo Lithium-Aktie werde gegenüber der Peer Group auf Kurs/NAV-Basis mit einem Discount von 23% gehandelt. Wegen des Umfangs und hohen Reinheit der Mineralisierung beim Tres Quebradas Lithiumprojekt in Argentinien sowie der starken Bilanz und des erfahrenen Managements hält Analyst Joseph Fars den Abschlag für ungerechtfertigt.Unterstützung erhalte der Titel von der weltweiten Konsolidierung der Lithium-Aktien. Die Kursabschläge in der Branche würden nicht zu den viel geringer ausgeprägten Preisrückgängen bei Lithiumcarbonat passen. Die Diskrepanz werde nicht auf Dauer Bestand haben. Nach einer ruhigen Sommerpause dürfte es mit den Bewertungen im Lithium-Sektor nach oben gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link