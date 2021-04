XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

63,90 EUR +6,50% (29.04.2021, 09:27)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

62,26 EUR +3,70% (29.04.2021, 09:42)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute rund 2.900 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz in Höhe von 556,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 165,7 Mio. Euro. (29.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareanbieters Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Nemetschek sei gut ins laufende Jahr gestartet und habe dabei von Einsparungen profitiert. "Wir sind in einem freundlichen Markt hervorragend ins neue Jahr gestartet und konnten in einem sich verbessernden Umfeld in allen Segmenten deutlich wachsen. Unsere strategischen Initiativen sind voll auf Kurs und beginnen zu wirken," so Dr. Axel Kaufmann, Sprecher des Vorstands und CFOO. "Mit dem ersten Quartal haben wir eine starke Grundlage geschaffen, um unsere Ziele für 2021 zu erreichen."Nach dem sehr erfolgreichen Jahresauftakt und mit Blick auf das sich verbessernde Marktumfeld habe der Vorstand die bisherigen Ziele für das laufende Jahr bestätigt. Er gehe für die Nemetschek Group von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich aus, bei einer weiteren Steigerung des Anteils an wiederkehrenden Umsätzen. Dieser werde wesentlich durch die Umstellung auf Subskriptions- und Cloudlösungen bei der Marke Bluebeam aus dem Build Segment ab dem zweiten Halbjahr 2021 getrieben. Die Konzern-EBITDA-Marge werde dabei weiterhin in der hohen Zielspanne von 27 bis 29% erwartet.Die Nemetschek-Aktie notiere über der wichtigen 200-Tage-Linie. Dies sei ein klares positives Signal. Dabeibleiben, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nemetschek-Aktie: