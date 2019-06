Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

53,10 EUR -64,31% (28.06.2019, 22:25)



XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

52,95 EUR +7,48% (28.06.2019, 17:35)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (29.06.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Fankhänel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Am Freitag habe sich der Kurs der Nemetschek-Aktie gedrittelt. Über Nacht sei der Preis von 150 auf 50 Euro gefallen. Einige Aktionäre dürften daher fast in Ohnmacht gefallen sein. Aber keine Panik - für den Kursrutsch gebe es eine harmlose Erklärung.Der Grund sei ein Aktiensplit, auf den man sich bei der letzten Hauptversammlung per Mehrheitsentscheid geeinigt habe. Unternehmensangaben zufolge sei dieser erfolgreich verlaufen. Jeder Aktionär habe pro Anteil zwei weitere Nemetschek-Aktien erhalten. Simultan sei auch eine Erhöhung des Grundkapitals um 77 Mio. Euro aus den firmeneigenen Rücklagen erfolgt. Der Split solle den Handel mit Nemetschek-Aktien fördern und diese u.a. für Kleinanleger, Hochfrequenzhändler und Anbieter von Derivaten attraktiver machen.Der Aktiensplit habe keine Auswirkung auf das Vermögen der Anleger. Dafür könnten diese ihre Anteile voraussichtlich besser und schneller handeln. Fundamental sei die Nemetschek-Aktie aktuell hoch bewertet. "Der Aktionär" rate daher abzuwarten, so Jan Fankhänel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2019)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: