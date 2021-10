Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nemetschek-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

85,00 EUR -1,53% (06.10.2021, 12:47)



XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

85,10 EUR -2,59% (06.10.2021, 12:40)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist einer der führenden Anbieter Europas von Software für Architektur und Bau. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Softwarelösungen, die in allen Phasen und Bereichen innerhalb der Bauindustrie einsetzbar sind. Die grafischen, analytischen und kaufmännischen Lösungen decken einen Großteil der gesamten Wertschöpfungskette am Bau ab - von der Planung und Visualisierung eines Gebäudes über den eigentlichen Bauprozess bis hin zur Nutzung. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 16 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. (06.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Sie sei einer der großen Überflieger im MDAX der vergangenen Monate: Die Aktie von Nemetschek. Im 6-Monatsvergleich tangiere das Papier mit einem Plus von 55 Prozent auf Platz drei der besten MDAX-Werte hinter zooplus und K+S ( ISIN DE000KSAG888 WKN KSAG88 ). Doch am heutigen Mittwoch gehe es kräftig nach unten. Grund seien gleich drei Abstufungen durch Analysten.Stifel habe Nemetschek nach starkem Lauf in diesem Jahr von "buy" auf "hold" abgestuft, das Kursziel aber von 72 auf 95 Euro angehoben. Die Aktie des Bausoftware-Herstellers sei reif für eine Atempause, habe Analyst Chandramouli Sriraman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Er sehe nun vorerst nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial angesichts einer schon hohen Bewertungsprämie im Vergleich zu globalen Wettbewerbern.Auch die Deutsche Bank habe Nemetschek von "buy" auf "hold" abgestuft, das Kursziel aber ebenfalls angehoben: Von 75 auf 90 Euro. Analyst Uwe Schupp verspreche sich vom Bausoftware-Spezialisten ein gutes drittes Quartal leicht über dem Marktkonsens. Die Papiere seien nach gutem Lauf aber reif für eine Pause, habe er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick geschrieben.Eine Konsolidierung sei nach der massiven Rally zuvor überfällig gewesen. Sie sei aber nicht gleich bedeutend mit dem Ende der Aufwärtsbewegung. "Der Aktionär" habe vor kurzem zu Teilgewinnmitnahmen geraten.Im Bereich von 75 Euro können Anleger versuchen, wieder günstiger einzusteigen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Nemetschek-Aktie. (Analyse vom 06.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)