Börsenplätze Nemetschek-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

67,25 EUR -3,13% (31.07.2017, 11:51)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

67,449 EUR -2,05% (31.07.2017, 11:49)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM), München, ist ein weltweit führender Softwarehersteller für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction). Mit weltweit 60 Standorten bedient die Nemetschek Group heute mit ihren mittlerweile 14 Marken rund 2,3 Mio. Nutzer in 142 Ländern. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, setzt das Unternehmen seit jeher auf innovative Konzepte wie z. B. Open Building Information Modeling (Open BIM) für den AEC-Markt von morgen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2016 einen Umsatz in Höhe von 337,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 88,0 Mio. Euro. (31.07.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Biller von der Montega AG:Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) von "kaufen" auf "halten" herab.Nemetschek habe vergangenen Freitag den Bericht für das Q2/2017 vorgelegt.Umsatzseitig sei die Dynamik trotz des Anstiegs um 16,5% auf 97,7 Mio. Euro etwas geringer als erwartet ausgefallen. Die Entwicklung sei jedoch vor dem Hintergrund eines sehr starken ersten Quartals und einer hohen Vergleichsbasis des Vorjahreszeitraums zu sehen. In das Vorjahresquartal sei der Release-Termin der wichtigsten Marke Allplan gefallen. Für das laufende Jahr sei das Software-Release für das dritte Quartal geplant, so dass sich Lizenzumsätze vom zweiten Quartal in die zweite Jahreshälfte verschieben dürften. Die grundsätzliche Wachstumsdynamik, die vom guten organischen Wachstum aller Segmente und der Internationalisierung getragen werde, habe sich unverändert intakt gezeigt. Im gesamten ersten Halbjahr habe das Umsatzwachstum 20,1% auf 194,0 Mio. Euro bei einem organischen Wachstum von 14,8% betragen. Dabei sei der Anteil der im Ausland erzielten Erlöse überproportional auf nun 70,5% gewachsen.Die Entwicklung des EBITDA sei zum einen von der Verschiebung margenstarker Lizenzumsätze ins zweite Halbjahr beeinflusst gewesen. Zum anderen stehe die Margenoptimierung in diesem Jahr weiterhin nicht im Fokus des Unternehmens. Nemetschek priorisiere strategische Wachstumsinvestitionen. Aufgrund dieser Investitionen in Produktinnovationen, Vertrieb und eine markenübergreifende Initiative habe die EBITDA-Marge in Q2 trotz des Umsatzwachstums leicht unter dem Vorjahresniveau gelegen. Dies gelte auch für das erste Halbjahr, in dem ein um 18,3% höheres EBITDA von 51,7 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 26,6% (Vj.: 27,0%, ohne positiven Einmaleffekt) erzielt worden sei.In Summe habe Nemetschek ein sehr gutes erstes Halbjahr berichtet. Im zweiten Quartal sei die Wachstumsdynamik jedoch etwas geringer ausgefallen. Dies sei nach Erachten des Analysten jedoch unterjährigen Umsatzverschiebungen geschuldet. Für das Gesamtjahr 2017 sehe er die Wachstumsdynamik unverändert intakt. Nach Adjustierung seines Bewertungsmodells ergebe sich ein Kursziel von 65,00 Euro (zuvor: 64,00 Euro).Aufgrund der u.E. derzeit fairen Bewertung stuft Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, die Nemetschek-Aktie von "kaufen" auf "halten" herunter. (Analyse vom 31.07.2017)