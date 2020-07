Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (10.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Wasserstoff sei das Wort der Stunde - immer mehr Länder würden das immense Potenzial des hochexplosiven Energieträgers erkennen und das Thema mit teils milliardenschweren Strategien vorantreiben. Nel als Hersteller von Wasserstoff-Tankstellen und Elektrolyse-Geräten stehe daher seit Monaten hoch im Kurs. "Der Aktionär" habe exklusiv bei Nel-CEO Jon André Løkke nachgefragt, welche Alleinstellungsmerkmale die Gesellschaft zu bieten habe.Der Nel-Chef betone vor allem die Erfahrung, auf die sich die Norweger verlassen könnten. "Das ist sehr wichtig, denn die Leute, die wir an Bord haben, verfügen über sehr viel Erfahrung. Wir haben nicht nur die effizienteste, sondern auch eine sehr robuste Technologie. Es ist ebenfalls wichtig, dass wir über eine Technologie verfügen, die sich skalieren lässt", bringe es Løkke auf den Punkt."Unsere Benchmark ist der Wettbewerb mit fossilem Wasserstoff und unser klares Ziel ist es, fossilen Wasserstoff und fossile Brennstoffe letztlich zu übertreffen. Wenn wir uns um fast das 10Fache vergrößern, wie wir es in unserem neuen Werk in Herøya tun, können wir die Kosten fast halbieren", prognostiziere Løkke. "Wenn wir zusätzliche Produktionslinien hinzufügen, können wir die Kosten nahezu noch einmal halbieren. Auf diese Weise können wir den industriellen Maßstab erhöhen und die Kosten senken." Dies sei der Schlüssel, so der Manager.Die jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Elektrolyse könne Nel keiner nehmen. Nun müsse das Unternehmen jedoch auch beweisen, große Aufträge an Land zu ziehen. Klar sei: Die aktuelle Marktkapitalisierung von rund drei Milliarden Euro preise viele Vorschusslorbeeren ein, das Kurs/Umsatz-Verhältnis für 2021 betrage inzwischen knackige 28. Die Aktie werde von der Zukunftsfantasie getragen.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der Nel-Aktie dabeizubleiben, aber Zukäufe zurückzustellen. (Analyse vom 10.07.2020)