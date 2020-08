Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Wasserstoff-Vorhaben in Europa würden Fahrt aufnehmen, so auch in Dänemark. In der Nähe der Hauptstadt Kopenhagen solle ein großes nachhaltiges Brennstoffprojekt realisiert werden. Das bestehende Konsortium zur Umsetzung des Vorhabens sei nun um drei Unternehmen erweitert worden: Nel, Everfuel und den Katalyse-Spezialisten Haldor Topsøe.Die drei Neulinge würden sich fortan in einem hochinteressanten Konsortium befinden, dem bereits die Kopenhagener Flughäfen, A.P. Møller - Maersk, DSV Panalpina, DFDS, SAS und Ørsted angehören würden. Die Unternehmen seien dem Vernehmen nach bereit, in die erste Phase des Projekts einzutreten. Das Vorhaben solle eine Leistung von 1,3 Gigawatt umfassen und nachhaltige Treibstoffe (Power-to-Gas-Projekt) produzieren. Ein entsprechender Förderantrag mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag sei eingereicht worden.Dass Everfuel mit im Boot sitze, spiele auch Nel in die Karten. Schließlich würden die Norweger 19,9 Prozent an Everfuel halten, die E.F. Holding von Jacob Krogsgaard 80,1 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link