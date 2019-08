Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nikola Motor sei der wichtigste Kunde der norwegischen Nel. Denn das Unternehmen wolle in den kommenden Jahren eine flächendeckende Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur in den USA auf die Beine stellen. Nel sei bereits auserkoren worden, erste Stationen und Elektrolyseure zu liefern. Doch inwiefern das Unternehmen in den Genuss weiterer Aufträge komme, stehe in den Sternen. Allerdings habe Nikola-Motor-Boss Trevor Milton Neuigkeiten in Aussicht gestellt.Bleibe abzuwarten, ob es News zur Partnerschaft mit Nel gebe. Die Beziehung scheine intakt zu sein. Erst Ende Juli habe Nel bekannt gegeben, vom US-Energieministerium (DOE) eine Finanzierung von zwei Millionen Dollar für die Entwicklung einer Wasserstoffkompressionslösung zur Betankung von Schwerlastfahrzeugen erhalten zu haben. Die Mittel würden die Norweger jedoch mit dem Partner Nikola Motor teilen.Nikola-Boss Trevor Milton habe vor einigen Wochen bereits Neuigkeiten angekündigt. Via Twitter grenze der Manager nun die Timeline für News ein.Denn auch die gestrige Zahlenvorlage habe keine charttechnische Entscheidung herbeigeführt. Nach wie vor befinde sich die Aktie im mittelfristigen Abwärtstrend.Investierte Anleger bleiben dabei und setzen auf einen kurz- bis mittelfristigen positiven Newsflow, der der Aktie wieder auf die Sprünge hilft, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Nach unten sichere ein Stopp bei 0,52 Euro ab. (Analyse vom 29.08.2019)