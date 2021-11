Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,43 NOK -7,75% (23.11.2021, 16:26)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (23.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Zu den am Dienstag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Nel gehört. Das Papier des norwegischen Unternehmens sei heute bei den Verkäufen zu finden gewesen. Die Nominierung Powells zum neuen FED-Chef schüre die Angst der Investoren, dass im kommenden Jahr drei statt zwei Zinsanhebungen in den USA stattfinden würden, was per se nicht gut für Wachstumsaktien wie Nel sei. Und auch charttechnisch sehe es beim Wasserstoff-Spezialisten derzeit nicht so gut aus, so Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 23.11.2021)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:1,7485 EUR -5,44% (23.11.2021, 21:26)