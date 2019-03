Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen (27.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Keine drei Wochen noch bis zur Nikola World in den USA: Beim Partner des Start-ups Nikola Motor, Nel, steige die Spannung vor der Show. Denn der Wasserstoff-Pure-Player werde die Amerikaner beim Event unterstützen. Vorher stehe allerdings noch ein anderer Termin bei Nel auf der Agenda - eine außerordentliche Hauptversammlung.Das Treffen der Aktionäre zur Abstimmung über eine weitere Kapitalmaßnahme finde am 28.03. um 10:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Oslo statt.Zur Erinnerung: Die Norweger hätten bereits Ende Januar überraschend eine Privatplatzierung durchgeführt. Alle Aktien hätten zu einem Kurs von 5,45 NOK (etwa 0,56 EUR) platziert werden können. Um die anderen Aktionäre nicht zu benachteiligen, beabsichtige Nel eine weitere Kapitalerhöhung zum gleichen Preis. Dafür wolle sich das Unternehmen morgen in Oslo das OK einholen.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät, die Nel-Aktie zu halten! (Analyse vom 27.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link