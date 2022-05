Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,404 EUR +6,36% (27.05.2022, 15:06)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,225 NOK +7,52% (27.05.2022, 14:51)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (27.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der Paradigmenwechsel an der Börse, von Growth weg hinzu Value, habe auch vor Nel nicht Halt gemacht. Im Jahresverlauf habe die Aktie zeitweise bis zu 70 Prozent eingebüßt. Seit Mitte vergangener Woche laufe die Nel-Aktie aber wieder eine wichtige Marke an und könnte sie jetzt durchbrechen.Der Titel klopfe seit neun Tagen beim massiven Widerstand von 14 Norwegischen Kronen (NOK) an. Im heutigen Tagesverlauf habe die Nel-Aktie die Hürde durchbrochen und damit ein Kaufsignal generiert.Das Signal sei allerdings vorerst mit Vorsicht zu genießen. Es könnte auch zu einem Fehlausbruch gekommen sein. Ein Tages- und damit auch Wochenschlusskurs über der 14-NOK-Marke würde das Kaufsignal bestätigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: