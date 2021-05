Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,6485 EUR -6,20% (11.05.2021, 12:52)



Börse Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

16,56 NOK -6,31% (11.05.2021, 12:39)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (11.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Höhere Rohstoffpreise und damit wieder größer werdende Inflationssorgen hätten die Anleger am Aktienmarkt am Dienstag wieder in die Flucht getrieben. Der DAX verliee am Mittag 2% auf 15.079 Punkte. Das sei allerdings nichts gegen die Verluste, die viele Highflyer aus dem vergangenen Jahr hinnehmen müssten.Nachdem der schwache US-Arbeitsmarktbericht am Freitag erst einmal Inflationssorgen gedämpft habe, sei die Angst im Markt jetzt wieder voll da. Die Befürchtung: Die Zinsen könnten nun so weit steigen, dass sich die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen verschlechtern und Anleihen als Alternative zu Aktien attraktiver werden.Unter dieser Sorgen würden v.a. die Titel leiden, die in der Corona-Krise stark gefragt gewesen seien. Weiterhin im freien Fall seien auch Wasserstoff-Aktien. Nel verliere am Dienstag mehr als 6% auf 1,65 Euro und notiere damit so tief wie zuletzt im Herbst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link