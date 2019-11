Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,8235 EUR +5,04% (07.11.2019, 14:53)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

8,08 NOK +2,08% (06.11.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (07.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe die Erwartungen im dritten Quartal beim Umsatz und EBITDA klar übertroffen. Die Wachstumsinitiativen und der Fokus auf die langfristigen Aufträge werde sich vorerst weiter negativ auf das Ergebnis von Nel auswirken. Dafür sei der Wasserstoff-Spezialist mit einer Cashposition von 651 Mio. (Norwegische Kronen) komfortabel ausgestattet.Weitere lukrative Aufträge für Elektrolyseure oder Wasserstoff-Tankstellen müssten her, um den Umsatz weiter anzukurbeln. Dann könnten sich dank Kapazitätsausweitungen bei einer gleichzeitig hohen Auslastung Skalierungseffekte realisieren lassen und die Gewinnschwelle näher rücken.Hoffnungen würden in diesem Zusammenhang v.a. auf das Start-up Nikola Motor ruhen. Setze das US-Unternehmen beim Aufbau der geplanten Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur komplett auf Nel, dürfte der Auftragsbestand in die Höhe schnellen. Aber auch im Industrie-Sektor könnte die Nachfrage nach Elektrolyseuren in den kommenden Quartalen ansteigen. Eine Adresse dafür wäre Nel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link