Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (19.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen erhalte hohes Lob in einer neuen Studie von Morgan Stanley. Nach der Berg- und Talfahrt seit Jahresbeginn komme wieder Stabilität in die Nel-Aktie. Aktuell befinde sich der Kurs in einer engen Range. Eine Entscheidung, wo die nächsten Wochen die Reise hingehe, stehe kurz bevor.Die Analysten der US-Investmentbank hätten das Zukunftspotenzial von Wasserstoff untersucht und insbesondere Nel für seine Pionierrolle als Pure-Player im Bereich Wasserelektrolyse in Europa gelobt. Die Studie und das positive Marktumfeld könnten neue Dynamik in den Titel bringen.Die Aktie von Nel pendele seit einige Tagen in einer sehr engen Range zwischen 24,20 bis 26,80 NOK (norwegische Kronen). Der Titel habe den Abwärtstrend beendet. Zugleich könne das Mehrmonatstief bei 21,10 NOK Halt bieten. Die Nel-Aktie notiere aktuell rund 20% über diesem Niveau. Der Trend-Indikator RSL habe zum Monatswechsel in den April auch in den positiven Bereich zurückkehren können. Außerdem sei das hohe Kaufvolumen am Freitag so hoch wie seit Februar nicht mehr gewesen.Wasserstoff bleibe ein heißes Thema. Entsprechend hoch seien die Erwartungen, aber auch die Risiken beim Investieren in die Unternehmen. Nel sei laut der Morgan-Stanley-Studie aus Europa als Marktführer am besten aufgestellt. Investierte Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen. Der Stopp bleibe bei 1,90 Euro und als Kursziel werde weiterhin 3,80 Euro angestrebt, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2021)Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nel.