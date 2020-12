Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,173 EUR -0,87% (07.12.2020, 09:22)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

23,52 NOK +4,53% (04.12.2020, 16:28)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (07.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Am Montag halte der Düngemittel-Riese Yara (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F) ein ESG-Investor-Seminar ab. Eine tragende Säule der Präsentation sei natürlich das große Thema "grüner" Wasserstoff. In diesem Bereich arbeite Yara bereits mit Nel zusammen - und es könnte bald zu einer Intensivierung der Partnerschaft kommen.Denn wie Yara zu Wochenbeginn bekannt gebe, plane die Gesellschaft eine "grüne" Ammoniakproduktion von 500.000 Tonnen pro Jahr in Norwegen. "Ammoniak ist der vielversprechendste Wasserstoffträger und kohlenstofffreier Schiffskraftstoff und Yara ist der globale Ammoniak-Champion, führend in Produktion, Logistik und im Handel. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ein groß angelegtes grünes Ammoniakprojekt in Norwegen möglich ist, wo wir unsere Ammoniakanlage in Porsgrunn vollständig elektrifizieren können", so Yara-CEO Svein Tore Holsether.Am Standort Porsgrunn kooperiere Yara bereits mit Nel. Gut möglich, dass der Wasserstoff-Spezialist auch bei der Realisierung des größeren Vorhabens mit von der Partie sei. "Um seine Vision einer emissionsfreien Ammoniakproduktion in Norwegen Wirklichkeit werden zu lassen, sucht Yara Partner und staatliche Unterstützung", sei der Pressemitteilung von Yara zu entnehmen.Yara treibe die Dekarbonisierung voran und wolle die Produktion von "grünem" Ammoniak forcieren. Für den Partner Nel sei diese Entwicklung klar positiv zu werten. Als Hersteller von Elektrolyse-Anlagen mit jahrzehntelanger Erfahrung komme die Gesellschaft als Lieferant der Schlüsselkomponente ins Spiel. Die Nachfrage nach den Technologien dürfte in den nächsten Jahren spürbar an Dynamik gewinnen.Engagierte Anleger bleiben bei der spekulativen Aktie dabei und ziehen den Stopp auf 1,40 Euro nach, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2020)