Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Newsflow? Fehlanzeige. Im Oktober habe der Wasserstoff-Spezialist Nel noch keine einzige Pressemitteilung den Investoren an die Hand gegeben. Doch spätestens am 07. November werde sich das ändern.Dann werde Nel die Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Analyst Jonas Meyer von der SpareBank prognostiziere einen Umsatz von 139 Millionen Norwegische Kronen (umgerechnet 13,9 Millionen Euro). Beim EBITDA solle ein Minus von 33 Millionen Kronen (etwa 3,3 Millionen Euro) in den Büchern stehen.Das wäre eine deutliche Ergebnisverbesserung im Vergleich zum vorherigen Quartal. Denn die Kosten im Zusammenhang mit dem Vorfall an der Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo hätten zu Belastungen geführt.Klar sei aber auch: Nel müsse in den kommenden Quartalen mindestens einen Gang höher schalten. Trotz der Konsolidierung in den letzten Wochen und Monaten bleibe die Bewertung des Wasserstoff-Spezialisten hoch: Für 2020 werde mit einem Umsatz von 79,5 Millionen Euro gerechnet, dem gegenüber stehe ein Börsenwert von aktuell 927 Millionen Euro.Nel bleibe auch trotz des zuletzt mageren Newsflows eine spannende Wette auf den Durchbruch der Wasserstoff-Technologie. Wer investiert ist, bleibt bei der spekulativen Aktie an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 0,60 Euro sichere die Position ab. (Analyse vom 25.10.2019)