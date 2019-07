Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse vom Online-Anlagermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nel-Aktie setze zu Wochenbeginn ihre Kletterpartie der letzten Handelstage fort. Rückenwind erhalte der Wasserstoff-Pure-Player von einer aktuellen Studie aus dem Hause Norne Securities. Die Analysten würden ihre Kaufempfehlung für die Papiere mit einem Kursziel von 11,95 Norwegische Kronen bekräftigen, was umgerechnet 1,23 Euro entspreche. Norne Securities würden in dem Update auf ein interessantes Szenario eingehen.Demnach würde es Norne Securities nicht überraschen, wenn ein großes deutsches Industrieunternehmen ein Angebot für Nel abgebe. Ein Gebot für Nel müsse jetzt wahrscheinlich zwischen zehn und zwölf Kronen liegen. Außerdem thematisiere Norne Securities das Übernahmeangebot für den Nel-Konkurrenten Hydrogenics und werte dies als "Good News".Norne Securities rechne bei Nel zudem in den kommenden Jahren weiter mit einer Vervielfachung des Umsatzes und einem positiven EBITDA im Jahr 2020.Nel habe die groben Hausaufgaben nach der Explosion der Wasserstofftankstelle erledigt. Nun sollte sich langfristig wieder der Blick auf das operative Geschäft richten. Und da müsse Nel in den kommenden Monaten die PS auf die Straße bringen und die zahlreichen angestoßenen Projekte in profitable Umsätze wandeln.Die Nel-Aktie bleibt ein heißes Eisen, investierte Anleger halten an den Papieren fest, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2019)