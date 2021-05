Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (14.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nach einem misslungenen Erholungsversuch am Donnerstag gehe am letzten Handelstag dieser Woche der Abverkauf bei der Nel-Aktie weiter. An der Börse in Oslo sacke der Wasserstofftitel um weitere drei Prozent ab und notiere damit unter der wichtigen Unterstützung bei 16,50 NOK (1,64 Euro). Wie gehe es nun weiter?Nach der enttäuschenden Zahlenvorlage sei die Wasserstoffaktie auf 1,69 Euro gefallen und habe damit am tiefsten Punkt seit sechs Monaten gestanden. Bisherige Stabilisierungsversuche seien gescheitert, weshalb Anleger mit einem Kursverfall bis an die Support-Zone bei 15 NOK (1,49 Euro) rechnen müssten.Auf der Oberseite werde der momentane Bewegungsspielraum durch den alten Support bei 20,76 NOK (2,06 Euro) eingeengt. Dieser Preisbereich wäre nach oben ein zentraler Widerstand, den es künftig wieder zu überwinden gelte.Aktuell würden der Nel-Aktie positive Impulse fehlen. Das Chartbild sei nach wie vor angeschlagen und würde sich mit dem Unterschreiten der 15-NOK-Marke weiter eintrüben. Langfristig sei das Unternehmen trotz der immer noch hohen Bewertung allerdings gut aufgestellt.Ausnahmslos risikobewusste Anleger sollten wieder eine erste Position eingehen, so Laurenz Föhn. Ein Stopp bei 1,40 Euro sei allerdings Pflicht. (Analyse vom 14.05.2021)