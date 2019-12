Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nikola Motor habe im italienischen Turin mit IVECO den Nikola Tre für Europa vorgestellt. Den Truck solle es sowohl komplett batterieelektrisch als auch mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen geben. Im Rahmen der Präsentation von Nikola-Boss Trevor Milton sei auch einmal der Name "Nel" gefallen.Nel arbeite laut Milton gemeinsam mit Nel an Verbesserungen der Wasserstoff-Stationen. Das Ziel: 60 Kilogramm Wasserstoff in 15 Minuten tanken. "We've been working very hard with Nel."Auch Nel-Chef Jon André Lokke sei bei dem Event in Turin mit dabei gewesen.Nikola Motor befinde sich auf Kurs. Das sei wichtig für Nel. Denn das amerikanische Start-up gelte als der wichtigste Kunde der Norweger. Von Unternehmensseite habe es zuletzt wenige Aufträge zu verzeichnen gegeben. Diese brauche es jedoch, damit die Aktie frischen Schwung erhalten könne.Investierte Anleger bleiben bei der Nel-Aktie an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2019)