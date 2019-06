Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Vorfall an einer Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo habe die Aufwärtsbewegung der Nel-Aktie jäh zunichte gemacht. Das Management rund um CEO Jon André Løkke sei um Aufklärung bemüht, Unterstützung erhalte der Wasserstoff-Pure-Player davon von Gexcon, einer Sicherheitsberatung. Nun habe Nel ein weiteres Update zum aktuellen Stand abgegeben.Allmählich komme Licht ins Dunkel: Laut Nel habe die vorläufige Gexcon-Untersuchung gezeigt, dass der Vorfall mit einem Wasserstoffleck aus dem Hochdruckspeicher begonnen habe und dass sich eine "Wolke" von Wasserstoff entzündet habe. Derweil würden die Untersuchungen andauern, um die Hauptursache des Lecks und die Quelle der Entzündung ausfindig zu machen.Nel-Chef Løkke zeige sich erleichtert: "Wir können nun zu dem Schluss kommen, dass die Kerntechnologien von Nel nicht die Ursache für das Leck waren. Wir sind jedoch noch auf der Suche nach dem, was den Wasserstoff entzündet hat", so der Firmenlenker.Der massive Kurseinbruch habe zahlreiche Trader und Zocker angelockt, die Volatilität sollte in den kommenden Tagen bei der Nel-Aktie hoch bleiben. Ausnahmslos mutige Anleger können eine langfristig angelegte Long-Position eingehen, bis der Vorfall endgültig geklärt ist, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zu der Nel-Aktie. Vorher dürfte eine nachhaltige neue Rally ausbleiben. (Analyse vom 17.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link