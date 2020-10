Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (23.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Norweger könnten wieder mit einem Auftrag für einen PEM-Elektrolyseur punkten. Wie Nel nach dem Handelsschluss an der Börse in Oslo am Donnerstag mitgeteilt habe, habe das National Renewable Energy Laboratory (NREL) eine Order platziert. Für einen charttechnischen Befreiungsschlag müsse Nel jedoch mehr liefern.Der Auftragsgegenwert belaufe sich auf rund zwei Millionen Dollar und der Proton-PEM-Elektrolyseur werde im kommenden Jahr ausgeliefert. Auf dem NREL-Campus in Boulder (Colorado) solle die Anlage in Containerbauweise im Rahmen der ARIES-Forschungsinitiative installiert werden."Dieses Projekt wird eine spannende Zusammenarbeit zwischen Nel und NREL ermöglichen, indem es eine fortschrittliche und flexible Elektrolyseur-Plattform für die integrierte Energiesystemforschung auf dem NREL-Campus Flatiron in Boulder bereitstellt", so Steve Szymanski von Nel Hydrogen US.Investierte Anleger setzen auf steigende Kurse und beachten den Stopp bei 1,20 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link