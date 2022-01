Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1535 EUR +1,63% (31.01.2022, 09:46)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

11,565 NOK +2,21% (31.01.2022, 09:31)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (31.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Wochenlang habe Nel keine Aufträge kommunizieren können. Ende Januar würden die Norweger diesbezüglich wieder Lebenszeichen senden: Mehrere Aufträge für PEM-Elektrolyseure könne das Unternehmen verbuchen. Dennoch müsse mehr von Nel kommen, um die immer noch ambitionierte Bewertung zu rechtfertigen.Im Konkreten solle Nel die PEM-Elektrolyse-Wasserstoffproduktionseinheiten an ein führendes Unternehmen im Bereich der Kommerzialisierung einer nachhaltigen Proteintechnologie geliefert werden. Die Rede sei von einem neuartigen und spannenden Ansatz, um den Klimawandel als auch die Nahrungsmittelproduktion in den Entwicklungsländern zu begegnen.Nel beziffere den Auftragsgegenwert auf etwa fünf Millionen Dollar, die Auslieferung der Anlagen erfolge demnach gestaffelt in diesem Jahr und reicht bis in 2023 hinein.DER AKTIONÄR bleibe langfristig zuversichtlich gestimmt, dass sich Nel ein nennenswertes Stück vom Wasserstoff-Kuchen sichern könne. Derzeit befindet sich der spekulative Wert allerdings nur auf der Watchlist, so Michel Doepke. (Analyse vom 31.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link