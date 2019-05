Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,8201 EUR +0,31% (03.05.2019, 15:34)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,88 NOK +8,84% (02.05.2019)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (03.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Mega-Rally beim Wasserstoff-Spezialisten Nel gehe weiter. Nach einem kurzzeitigen Intraday-Kurseinbruch drehe die Aktie sogar ins Plus. Denn die Norweger könnten einen weiteren Auftrag verbuchen, dieses Mal aus Kanada. Die Serie an Aufträgen zuletzt zeige: Nel sei rund um den Globus gefragt.Eine Wasserstoff-Station solle für HTEC (Hydrogen Technology & Energy Corporation) gefertigt werden. Die Installation sei für das Jahr 2020 geplant, über den Auftragsgegenwert würden sich beide Unternehmen in Schweigen hüllen. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass die Ordergröße etwa zwei Millionen betrage. Nicht viel für ein Unternehmen, das mittlerweile eine Milliarde Euro auf die Börsenwaage bringe.Doch der Auftrag könnte sich als Türöffner für Nel in Kanada entpuppen. Eine ähnliche Entwicklung lasse sich in Südkorea verfolgen. Dort sei der Startschuss mit einer kleinen Order gefallen. Inzwischen habe Nel richtig Fuß fassen können. Die Norweger seien Teil eines Joint Ventures und würden mittlerweile auch Korea Gas (KOGAS) zur Kundschaft zählen.In den letzten Handelstagen habe die Nel-Aktie in den Rally-Modus geschaltet. Eine Korrektur sei mittlerweile überfällig, im Tagesverlauf habe die Aktie neue Höchstände markieren können.Neueinsteiger sollten bei der Nel-Aktie einen klaren Kursrücksetzer abwarten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2019)