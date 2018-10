Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,466 EUR 0,00% (16.10.2018, 09:16)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

4,28 NOK +2,15% (15.10.2018)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (16.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse des Aktienexperten Michel Doepke von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.In Asien nehme die Wasserstoffmobilität kräftig Fahrt auf. Schließlich würden die ersten Serienmodelle mit der Brennstoffzelle als Antrieb vom koreanischen Automobilhersteller Hyundai und dem japanischen Konzern Toyota stammen. Entsprechend der steigenden Nachfrage komme auch der Ausbau der Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur in diesen Ländern voran. Bislang wenig höre man in diesem Bezug aus China. Dies verwundere nicht. Schließlich sei die Regierung auf den Ausbau der Elektromobilität getrimmt und mit BYD sitze der größte Hersteller von Elektroautos auch noch in China. Trotzdem würden sich die Wasserstoff-Player in Sachen Mobilität der Zukunft erhoffen, ein gehöriges Wörtchen mitzureden - darunter auch Nel.Eine norwegische Delegation sei aktuell in China, um Geschäfte abzuschließen. Mit dabei: Nel-Chef Jon André Løkke. Schon im Exklusiv-Interview mit "Der Aktionär" habe der CEO über die Perspektiven in China gesprochen: "Wir sehen, dass der Markt wächst und screenen diesen daraufhin, wie Nel den Markt auch mit Tankstellen beliefern kann. Bedenken Sie, dass wir 700-Bar- und 350-Bar-Stationen im Portfolio haben. Jedoch sind die Stationen in China sehr schlicht, lediglich eine 700-Bar-Station ist installiert - die restlichen sind 350-Bar-Stationen. Wir arbeiten an einer Durchdringungsstrategie. Und wir möchten bereit sein, wenn der Markt abhebt.", so Løkke.Mustergültig sei das Wertpapier im Zuge der gesunden Korrektur an der 38-Tage-Linie nach oben abgeprallt. Seitdem habe es wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Generell würden die Aussichten für den Wasserstoff-Pure-Player überragend bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link