Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (07.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nel habe sich Ende April der Lobbygruppe "Renewable Hydrogen Coalition" angeschlossen. Zum damaligen Zeitpunkt seien die konkrete Absichten, die mit dem Beitritt in die Allianz verbunden gewesen seien, nicht kommuniziert worden. Nun werde deutlich, welche Ziele der Wasserstoff-Spezialist mit der Koalition verfolge.Die EU-Kommission wolle die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent reduzieren. Am kommenden Mittwoch werde Kommissionschefin Ursula von der Leyen sowie ihr Vizepräsident und Kommissar für Klimaschutz Frans Timmermans das "Fit for 55"-Paket präsentieren.Die "Renewable Hydrogen Coalition" habe im Vorfeld der EU-Kommission Empfehlungen vorgelegt, die grünen Wasserstoff priorisieren und Europa zum weltweiten Marktführer für erneuerbaren Wasserstoff machen sollten. Nel als europäischer Wasserstoff-Spezialist und Mitglied der Allianz würde stark davon profitieren.Charttechnisch habe sich das Papier nach der jüngsten Bodenbildung zu einer Erholungsrally aufgemacht. Diese sei zuletzt jedoch ins Stocken geraten."Der Aktionär" hält weiterhin am Kursziel von 2,50 Euro fest und belässt den Stopp bei 1,40 Euro, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 07.07.2021)