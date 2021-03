Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,568 EUR +0,71% (02.03.2021, 09:39)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

25,99 NOK +3,05% (01.03.2021, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (02.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Immer mehr Länder würden ihre nationalen Wasserstoff-Strategien volegen. Für eine erfolgreiche Realisierung der Vorhaben brauche es in den nächsten Jahren jede Menge Elektrolyse-Kapazitäten. Auf die Fertigung von Elektrolyseuren habe sich u.a. Nel spezialisiert."In Australien geht es bei großen Projekten voran", so Nel-Chef Jon André Løkke. "Wir sehen auch hohe Aktivitäten in Südeuropa, vor allem in Portugal und Spanien". Wie ICIS vor Kurzem berichtet habe, seien allein im Spanien im Februar über 540 Megawatt grüne Wasserstoffkapazitäten angekündigt worden."Bei den Wasserstoff-Stationen ist es schwieriger", so Løkke "Hier gibt es noch Aktivitäten in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Kalifornien oder Korea." Aber auch den chinesischen Markt verfolge das Nel-Management. "Und es gibt die ,große Unbekannte' China, wo sich auch einiges tut. Aber sie haben sich noch nicht wirklich für den Betankungsstandard entschieden", erkläre der Nel-CEO und präzisiere: "Sie sollten im Jahr 2021 eine Entscheidung treffen und dann werden wir eine massive Beschleunigung sehen. Danach müssen wir herausfinden, wie wir den Markt so gut wie möglich bedienen können."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link