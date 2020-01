Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,9295 EUR +4,03% (13.01.2020, 14:04)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

8,87 NOK +1,20% (10.01.2020)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (13.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Von Unternehmensseite gebe es beim Wasserstoff-Spezialisten Nel derzeit wenig Neues zu berichten. Ganz anders bei der Charttechnik: Mit dem Sprung über das Verlaufshoch bei 8,91 Norwegische Kronen habe die Aktie ein glasklares Kaufsignal generiert.Denn mit dem Kurssprung von gut drei Prozent an der Heimatbörse in Oslo räume die Nel-Aktie das November-Hoch bei 8,91 Kronen endgültig aus dem Weg. Nun gelte es, das Kaufsignal auch auf Schlusskursbasis zu bestätigen.Gelinge dies, wäre der Weg bis zum 52-Wochen-Hoch bei 9,78 Kronen geebnet. Wer hätte das im Juni gedacht, als die Nel-Aktie aufgrund eines Vorfalls an einer Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo kräftig unter die Räder gekommen sei?Für Trader ergebe sich nun durch das Kaufsignal eine interessante charttechnische Situation. Ohnehin bleibt die durchaus ambitioniert bewertete Nel-Aktie die wohl spannendste Wette auf den sektorübergreifenden Durchbruch der Wasserstoff-Technologie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link