Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Weltweit würden immer mehr Länder ihre Pläne für eine nationale Wasserstoffstrategie offen legen. Neben europäischen Ländern wie z.B. Deutschland, Portugal oder Norwegen gebe es auch auf der anderen Halbkugel des Planeten viel Bewegung. In Australien würden derzeit Millionen Australische Dollar an Förderungen für eine Wasserstoff-Zukunft locker gemacht. Für Elektrolyse-Spezialisten wie Nel würden sich damit neue Möglichkeiten ergeben.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist habe bereits Aufträge aus Australien ergattert. "Wir haben mehrere PEM-Elektrolyseure nach Australien verkauft. Wir sehen die ganze Zugkraft in Australien. Die dortige Regierung ist wirklich an Wasserstoffprojekten interessiert", habe vor einigen Wochen Nel-Chef Jon André Løkke im Gespräch mit dem "Aktionär" bekräftigt. "Australien ist kein Land, das wir ignorieren. Wir wollen dort mehr Geschäfte machen. Wir sehen auch, dass interessante Projekte entwickelt werden, wie das grüne Ammoniakprojekt Yara/Engie in Pilbara, Australien. Da wir bereits ein gutes Verhältnis zu beiden Parteien haben, hoffen wir, dieses Projekt mit unserer Ausrüstung unterstützen zu können."