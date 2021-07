Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,6545 EUR -3,10% (26.07.2021, 16:03)



Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,18 NOK -3,78% (26.07.2021, 15:59)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (26.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das Chartbild der Nel-Aktie habe sich massiv eingetrübt. Auch die jüngste Meldung, dass das norwegische Unternehmen einem neuen Konsortium beigetreten sei, habe für keinen neuen Aufwind sorgen können. Stattdessen stehe die Nel-Aktie seit Freitag deutlich unter Druck. Für Anleger gebe es aber Hoffnung.Seit Ende Januar sei der sehr steile Höhenflug der Nel-Aktie ins Stocken geraten. Von dort aus bewege sich der Wert in einem mittelfristigen Abwärtstrend in Richtung Süden. Nachdem er mehrfach diese Trendlinie angelaufen sei, sei der letzte Erholungsversuch aber bereits an dem horizontalen Widerstand bei 18,74 Norwegische Kronen (NOK) gescheitert.Darauf habe der Titel innerhalb der letzten beiden Handelstage über 8% verloren und stehe damit jetzt direkt an der Unterstützungszone, die von den Zwischentiefs bei 16,50 und 17,20 NOK ausgehe. Dieser Bereich habe sich in den vergangenen Monaten als verlässliche Unterstützung erwiesen. Werde die Zone erneut erfolgreich getestet, stünden die Chancen auf eine starke Gegenbewegung gut. Das Handelsvolumen falle seit Anfang Mai stetig ab. Dies sei ein wichtiger charttechnischer Hinweis darauf, dass der Verkaufsdruck nachlasse. Von einem nachhaltigen Ausbruch könne allerdings erst gesprochen werden, wenn die Trendlinie, die aktuell bei rund 19,00 NOK verlaufe, überwunden werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link