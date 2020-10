Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Stahlindustrie verursache rund um den Globus schädliche Kohlenstoffdioxid-Emissionen. In Schweden produziere dieser Sektor etwa zehn Prozent der Emissionen, in Finnland seien es sieben Prozent. Das Joint Venture HYBRIT mit SSAB, LKAB und Vattenfall wolle dieses Problem in den Griff bekommen. Die Pilotanlage mit einem Elektrolyseur von Nel zur Gewinnung von grünem Wasserstoff in Schweden sei inzwischen in Betrieb - und erhalte nun weitere finanzielle Unterstützung.Das damit verfolgte Ziel bestehe darin, die Stahlindustrie zu dekarbonisieren, indem Kokskohle (die traditionell bei der Stahlproduktion eingesetzt werde, um Eisenerz in Eisen umzuwandeln) durch Wasserstoff ersetzt werde, der mit fossilfreiem Strom (vorrangig aus Windkraft) und Wasser erzeugt werden solle - heiße es bei Vattenfall.Das Vorzeige-Projekt für fossilfreien Stahl stoße offenbar auch auf politisches Interesse - die schwedische Energiebehörde fördere den nächsten Schritt von der Pilotanlage hin zu einer umfassenden Machbarkeitsstudie mit 22 Millionen Schwedischen Kronen (umgerechnet 2,1 Millionen Euro).Fortschritte bei Vorzeige-Projekten wie bei HYBRIT würden derzeit von den Betrugsvorwürfen rund um den Nel-Partner Nikola überschattet. Das belaste auch die Aktie von Nel. Inzwischen habe sich das Chartbild für Trader merklich aufgehellt und der Wert stabilisiert.Investierte Anleger bleiben dabei, beachten jedoch den Stopp bei 1,20 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2020)