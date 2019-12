Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (19.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die E.F. Holding (unter Kontrolle von Jacob Krogsgaard) und Nel hätten Everfuel Europe ins Leben gerufen. Bereits im August 2019 habe das Gemeinschaftsunternehmen mit Nel einen langfristigen Exklusiv-Vertrag zur Lieferung von Wasserstoff-Stationen und Elektrolyseuren geschlossen. Bei einem Projekt in Dänemark mache Everfuel Fortschritte.Von der dänischen Energiebehörde (Danish Energy Agency) erhalte Everfuel einen Zuschuss von mehr als sechs Millionen Euro für den Bau einer großen Wasserstoffproduktionsanlage. Anfängliche Kapazität des Elektrolyseurs: 20 Megawatt. Dieser solle bei der Shell-Raffinerie in Fredericia, Dänemark, entstehen. Das Projekt werde unter dem Namen "HySynergy" vorangetrieben.Everfuel und Nel würden an weiteren Genehmigungen und Vereinbarungen im Zusammenhang mit "HySynergy" arbeiten wollen. Weitere Einzelheiten würden die Unternehmen im ersten Halbjahr 2020 zu kommunizieren planen. Nel halte 19,9 Prozent an Everfuel, die E.F. Holding von Krogsgaard 80,1 Prozent.Investierte Anleger bleiben beim aussichtsreichen Wasserstoff-Player an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link