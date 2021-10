Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (22.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An Donnerstag hätten die Quartalszahlen von Nel und Aussagen zur Aufnahme der Produktion im neuen Werk in Herøya für einen charttechnischen Befreiungsschlag bei der Aktie gesorgt. Nach Vorlage der Ergebnisse würden sich erste Analysten zu Wort melden und eine aktuelle Einschätzung zum Wasserstoff-Wert abgeben.Die kanadische Bank RBC habe die Einstufung für Nel mach Quartalszahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 25 Norwegische Kronen (NOK), umgerechnet 2,57 Euro, belassen. Analyst Erwan Kerouredan habe diese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie "ordentlich" genannt. Die Investoren dürften die gut ausbalancierten Geschäftszahlen begrüßen, zumal es auch keine unmittelbare Notwendigkeit für eine Kapitalerhöhung oder größere Produktionskapazitäten des Wasserstoffspezialisten gebe.Kein Aufwärtspotenzial sähen indes die Analysten von ABG Sundal Collier (ABGSC). Das Votum laute "hold", das Kursziel habe das Kreditinstitut um drei auf 15 Kronen (1,54 Euro) angehoben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link