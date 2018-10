Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (05.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse des Aktienexperten Michel Doepke von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) einen Kursrücksetzer abzuwarten.Vor rund einem Jahr hat "Der Aktionär" erstmals auf den Wasserstoff-Player Nel Hydrogen aufmerksam gemacht. Und die Geduld habe sich in den letzten Monaten ausgezahlt: Dank eines durchweg positiven Newsflows notiere das Wertpapier mittlerweile 65% im Plus. Sei damit das Ende der Fahnenstange erreicht?In den letzten sechs Tagen habe das Wertpapier den Turbo gezündet und in sechs Handelstagen eine Norwegische Krone zulegen können oder umgerechnet 0,11 Euro. Klinge nicht viel, entspreche aber einem Kursplus von über 30%. Die Aktie sei heiß gelaufen und inzwischen für eine Korrektur fällig.Auffallend hoch in den letzten Tagen: Das Handelsvolumen von Nel Hydrogen in Oslo. Selten habe es ein so einen nachhaltigen regen Handel gegeben. Allein gestern seien an der norwegischen Börse über 52 Mio. Stücke umgegangen.Trotz der überragenden Aussichten sollten Anleger bei der Nel-Aktie aktuell Zukäufe zurückstellen und auf günstigere Einstiegskurse warten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Langfristig seien deutlich höhere Kurse möglich. (Analyse vom 05.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link