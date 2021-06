Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nel.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (21.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das Papier des norwegischen Unternehmens zeige sich zum Wochenbeginn wenig verändert. Die Nel-Aktie befinde sich nach dem Absturz im Mai noch in einer Seitwärtsphase. Das könnte sich jedoch bald ändern, denn folgende Gründe würden weiterhin für die Nel-Aktie sprechen.Auf Jahresbasis (YTD) betrachte sei die Kursentwicklung der Nel-Aktie mit einem Minus von 42% enttäuschend. Die Drei-Jahres-Performance glänze dagegen mit rund 500% und relativiere das Bild.Aktuell würden 10 von 16 Analysten zum Kauf der Nel-Aktie raten. Das durchschnittliche Kursziel betrage 27,34 NOK (norwegische Kronen). Vom aktuellen Niveau aus entspreche dies einem Erholungspotenzial von 60%. Drei Analysten würden empfehlen, die Nel-Aktie zu halten und nur drei Experten würden zum Verkauf raten.Für die Forschung und Entwicklung der Wasserstofftechnologie würden von Unternehmen und Staaten weltweit viel Geld in die Hand genommen. Alleine das Bundesforschungsministerium plane mindestens 700 Mio. Euro die nächsten Jahre zu investieren.Die genannten Gründe würden für eine vielversprechende Zukunft der Nel-Aktie sprechen. "Der Aktionär" belasse das Kursziel unverändert bei 2,50 Euro. Die Position werde bei 1,40 Euro abgesichert, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2021)Hinweis: