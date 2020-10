Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,644 EUR +3,98% (05.10.2020, 12:04)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,82 NOK +3,07% (05.10.2020, 11:50)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (05.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das Papier des norwegischen Konzerns sei in den vergangenen Wochen aufgrund der Betrugsvorwürfe rund um den wichtigen US-Partner Nikola kräftig unter Druck geraten. Mittlerweile habe sich der Wasserstoff-Wert stabilisieren können.Zu Wochenbeginn verleihe ein neuer Auftrag frischen Schwung. Nel solle für Everfuel eine Wasserstofftankstelle in die Niederlande liefern. Diese solle in Zukunft emissionsfreie Wasserstoffbusse versorgen. Den Auftragsgegenwert beziffere Nel auf 1,6 Mio. Euro. Die Anlage solle Ende 2021 den Betrieb aufnehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: