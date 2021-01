Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,92 EUR -4,76% (28.01.2021, 13:14)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

31,06 NOK -7,97% (27.01.2021)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (28.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nach herben Kursverlusten am gestrigen Mittwoch gehe die Nel-Aktie auch heute weiter auf Talfahrt. Der schwache Gesamtmarkt wirke sich auf den Wasserstoff-Spezialisten aus, sodass der Wert jetzt bereits zweistellig im Minus stehe. Das Chartbild habe sich dadurch deutlich eingetrübt. So könnte es nun weitergehen.Nach dem Ausbruch aus einer Konsolidierungsformation Ende Dezember habe sich die Nel-Aktie dynamisch nach oben bewegt und Mitte Januar ein neues Mehrjahreshoch bei 3,40 Euro markiert. Von dort aus sei der Aufwärtstrend ins Stocken geraten und der Wert habe konsolidiert. Am gestrigen Handelstag habe der Titel erneut Anlauf auf das Hoch genommen, sei jedoch knapp darunter abgeprallt.Seitdem setze die Aktie stark zurück. Im heutigen Verlauf habe sie sogar die Unterstützung an der 50-Tage-Linie bei 2,59 Euro getestet. Aufgrund des aktuell sehr hohen Handelsvolumen sei mit weiteren Rücksetzern zu rechnen. Sollte der Kurs heute sogar unter dem GD50 schließen, sei ein Kursverfall bis an die Unterstützung am 2020er Hoch bei 2,48 Euro wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.