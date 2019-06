Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,702 EUR +3,16% (28.06.2019, 14:33)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

6,33 NOK +9,52% (27.06.2019)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (28.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse vom Online-Anlagermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Spannung wurde die Pressekonferenz von Nel zum Vorfall an der Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo erwartet. Der Wasserstoff-Pure-Player hat für Aufklärung gesorgt und en détail die Lage aufgearbeitet. Der Vorfall wird weiter analysiert, doch die wesentlichen Untersuchungen sind abgeschlossen, die Nel-Bullen können vorerst aufatmen.Das Unternehmen Gexcon hat die Untersuchung in Zusammenarbeit mit Nel und den Behörden vorangetrieben. Schnell war klar: Die Kerntechnologie von Nel ist nicht betroffen, sondern ein Verschlussteil an einem Hochdruckspeicher.Das betroffene Teil hat Nel entworfen, laut Gexcon handelt es sich beim Auslöser um einen Montagefehler. Jedoch kommt die Komponente nicht in allen Wasserstoff-Stationen von Nel vor, lediglich bei den europäischen.Dass das Management äußerst detailliert und transparent aufklärt, ist positiv zu werten. Denn nur so lässt sich das durch die Explosion verloren gegangene Vertrauen zurückgewinnen und sich der Fokus wieder auf die operative Entwicklung richten. Die Nel-Aktie konnte bereits vor der Präsentation auf Norwegisch weiter zulegen. Während der Präsentation zeigte sich das Papier sehr volatil, daran wird sich auch in naher Zukunft nichts ändern.Investierte Anleger bleiben bei dem spekulativen Wasserstoff-Player weiter am Ball, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2019)