Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,592 EUR -0,25% (25.10.2021, 10:14)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

15,37 NOK -1,63% (25.10.2021, 10:01)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (25.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Im Rahmen der jüngsten Quartalszahlen habe das norwegische Unternehmen auch Aussagen zur Expansion im Werk auf Herøya getroffen. Dort befinde sich der Wasserstoff-Spezialist dem Vernehmen nach im Plan. Mit dem Ausbau wolle Nel in Zukunft große Aufträge abarbeiten, im vierten Quartal solle es mit den Bestellungen von Everfuel und Nikola losgehen.Mehr als 500 Megawatt könneNel im automatisierten Werk pro Jahr vom Band rollen lassen. Das Unternehmen habe zudem die Möglichkeit, die Kapazität in der Anlage auf rund 2.000 Megawatt zu erhöhen.Der Ausbau und die Automatisierung des Werks habe Nel viel Geld gekostet, was sich in den tiefroten Zahlen der letzten Quartale widerspiegele. Das sei aber in einer Expansionsphase völlig normal. Dennoch müssten die Norweger in den kommenden Monaten auch zeigen, dass die Aufträge profitabel abgearbeitet werden könnten.Die positiven Aussagen rund um das neue Werk und ein überraschend hoher Umsatz im letzten Quartal hätten für einen Kurssprung von 20% gesorgt. Mittlerweile sei die Nel-Aktie in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Investierte Anleger könnten mit einem Stopp bei 1,10 Euro an Bord bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2021)Börsenplätze Nel-Aktie: