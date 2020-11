Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (18.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Norweger würden neben alkalischen Elektrolyseuren auch über PEM-Elektrolyseure im Produktportfolio verfügen. Die Tochtergesellschaft Nel Hydrogen U.S. habe nun einen weiteren Auftrag für eine PEM-Lösung in den Vereinigten Staaten erhalten. Es handle sich zwar um eine kleine Order für Nel, aber die Aktivitäten im Sektor würden hoch bleiben.Nel solle einen PEM-Elektrolyseur mit einer Leistung von 1,5 Megawatt an einen großen, industriellen Kunden liefern. Den Auftragsgegenwert würden die Skandinavier auf 2,7 Millionen Dollar beziffern, die Installation solle im kommenden Jahr erfolgen."Wir freuen uns zu sehen, dass unsere PEM-Plattform im Megawatt-Bereich weiterhin die bevorzugte Wahl für eine Reihe großer Industrieunternehmen auf der ganzen Welt ist, wo ein 24/7-Betrieb und hohe Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind und freuen uns darauf, diese für ein prominentes Projekt zu liefern", so Tom Skoczylas, Regional Sales Manager bei Nel Hydrogen Electrolyser, zum Auftrag.Investierte Anleger bleiben dennoch an Bord, auch aus charttechnischer Sicht stehen die Ampeln auf Grün, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link