Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Hochdruckbehälter-Spezialist Hexagon Composites habe mit einem enttäuschendem Zahlenwerk die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt und auch andere Player aus der erweiterten Peergroup mit in die Tiefe gerissen. Die beiden Partner aus dem zukunftsträchtigen Joint Venture HYON, Nel und PowerCell, hätten kräftig Federn lassen müssen. Der Wasserstoff-Pure-Player Nel habe etwa 9,4 Prozent auf 6,21 Norwegische Kronen (NOK) verloren, die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten sei knapp 6,4 Prozent auf 79,50 NOK abgerutscht.Obwohl das Thema Wasserstoff noch eine untergeordnete Rolle bei Hexagon Composites einnehme, sei Nel in Sippenhaft genommen worden. Durch den gestrigen Kursrückgang von knapp zehn Prozent an der Heimatbörse in Oslo habe sich das Chartbild massiv eingetrübt. Wie das Q2 bei Nel gelaufen sei, würden Anleger am 28. August 2019 erfahren. An diesem Tag wolle Nel die Zahlen für den Berichtszeitraum präsentieren.Im Zuge des gestrigen Abverkaufs sei die Nel-Aktie unter das Juli-Tief bei 6,48 NOK gefallen. Mittlerweile notiere die Nel-Aktie an der wichtigen Unterstützungszone bei 6,20 NOK. Falle diese Marke, könnte der Hot-Stock die psychologisch wichtige Supportzone 6,00 NOK testen. Zusätzlichen Halt biete die 200-Tage-Linie bei 5,90 NOK.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link