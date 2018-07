Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich daraus das Rating "kaufen" für die Nebelhornbahn-Aktie, so Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG. Sie seien davon überzeugt, dass die Nebelhornbahn-AG langfristig durch den erwarteten Neubau der Hauptbahn deutlich höhere Umsatz- und Rentabilitätsniveaus erreichen könne. Das Kursziel laute 45,12 Euro. (Analyse vom 11.07.2018)



Die Nebelhornbahn-AG (ISIN: DE0008271107, WKN: 827110, Ticker-Symbol: NHB) wurde 1927 gegründet und betreibt eine Seilbahn auf den Gipfel des Nebelhorns in den Allgäuer Alpen. Die Nebelhornbahn ist seit 1930 im Einsatz und wurde seitdem mehrfach erneuert und saniert. Das Kerngeschäft der Nebelhornbahn-AG besteht im Betrieb der Nebelhorn-Bergbahn sowie den dazu gehörigen Gastronomiebetrieben in Oberstdorf (Allgäuer Alpen). Das Nebelhorn ist ein beliebtes Ausflugsziel und bietet im Sommer ein breites Wander-, Touren- und Kletterangebot sowie ein großes, beschneites Skigebiet im Winter. Die Region in den Allgäuer Alpen zeichnet sich als höchstes Skigebiet im Allgäu aus, wobei die Bergbahn pro Jahr mehr als 450.000 Gäste auf das Nebelhorn befördert.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nebelhornbahn-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen die Coverage der Aktie der Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft (ISIN: DE0008271107, WKN: 827110, Ticker-Symbol: NHB) mit dem Rating "kaufen" auf.Im abgelaufenen GJ 2016/17 habe die Nebelhornbahn-AG Umsatzerlöse in Höhe von 11,01 Mio. Euro und damit 42,0% mehr als im Vorjahr erzielt. Verantwortlich für diesen Umsatzsprung seien vor allem die neue Gipfelstation und der Nordwandsteig gewesen. Der Gästezuspruch durch diese Angebotsverbesserungen habe die Erwartungen des Managements bei Weitem übertreffen können. Die Gästeanzahl habe hierbei um 23,2% auf einen neuen Rekordwert von 0,50 Mio. gesteigert werden können (VJ: 0,41 Mio.).Die dynamische Umsatzentwicklung habe sich auch deutlich im Betriebsergebnis (EBITDA) widergespiegelt. So habe das EBITDA im gleichen Zeitraum um 42,9% auf 2,90 Mio. Euro gesteigert werden können (Vorjahr: 2,03 Mio. Euro). Bereinigt um einen Sondereffekt (einmalige Ersatzinvestition) in Höhe von 0,8 Mio. Euro habe sich sogar ein EBITDA von 3,70 Mio. Euro ergeben. Auf Netto-Ebene habe der Jahresüberschuss um +94,3 % auf 0,81 Mio. Euro gesteigert werden können (VJ: 0,42 Mio. Euro).Für das laufende GJ 2017/18 würden die Analysten konservativ mit 10,82 Mio. Euro ein Umsatzniveau leicht unter dem Vorjahr erwarten, bedingt durch einen nachlassenden Neuigkeitseffekt, der im abgelaufenen GJ 2016/17 durch die neue Gipfelstation und den errichteten Nordwandsteig erzielt worden sei. Parallel hierzu würden die Analysten auch mit 2,88 Mio. Euro von einem leicht niedrigeren EBITDA ausgehen.Für das sich anschließende GJ 2019/20 würden die Analysten die Fertigstellung der neuen Nebelhornbahn erwarten, die dann eine deutlich höhere Beförderungsleistung ermöglichen sollte. Bedingt durch den Bauprozess in dieser Periode, sollte das bestehende Bahngeschäft zeitweise stark beeinträchtigt sein (Stilllegung Sektion 1). Somit würden sie für diesen Zeitraum lediglich mit Umsatzerlösen in Höhe von 6,55 Mio. Euro, sowie einem EBITDA von 0,43 Mio. Euro rechnen.Durch die dann wesentlich höhere Kapazität der neuen Bahn würden die Analysten für die darauffolgenden Geschäftsjahre deutlich höhere Umsatzerlöse sowie aufgrund der einsetzenden Skaleneffekte eine überproportionale Ergebnisentwicklung erwarten. Konkret würden sie für GJ 2020/21 mit Umsatzerlösen von 13,23 Mio. Euro und einem EBITDA von 4,43 Mio. Euro rechnen. Für das anschließende Geschäftsjahr würden sie mit Umsatzerlösen in Höhe von 13,58 Mio. Euro und einem EBITDA von 4,62 Mio. Euro kalkulieren.Auf Basis ihrer Prognosen für GJ 2017/18 und der Folgejahre hätten die Analysten unter Anwendung ihres DCF-Modells ein Kursziel für die Nebelhornbahn-AG von 45,12 Euro je Aktie ermittelt. Ihre Bewertung sei auf Post-Money-Basis vorgenommen worden, d.h. im Rahmen der Bewertung sei auch der geplante Neubau der Hauptbahn und die hiermit in Verbindung stehende geplante Kapitalerhöhung berücksichtigt worden.