ISIN Nano One Materials-Aktie:

CA63010A1030



WKN Nano One Materials-Aktie:

A14QDY



Ticker-Symbol Nano One Materials-Aktie:

LBMB



Canadian Exchange Ticker-Symbol Nano One Materials-Aktie:

NNO



Kurzprofil Nano One Materials Corp.:



Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker-Symbol: LBMB, Canadian Exchange-Ticker: NNO) hat eine patentierte Technologie für die kostengünstige Produktion von leistungsstarken Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien entwickelt, die in Elektrofahrzeugen, zur Energiespeicherung und in der Unterhaltungselektronik Anwendung finden, und diese im Pilotmaßstab demonstriert.



Die Verarbeitungstechnologie ermöglicht kostengünstigere Rohstoffe, vereinfacht die Produktion und steigert die Leistung für eine Vielzahl an Kathodenmaterialien. Nano One hat eine Demonstrations-Pilotanlage errichtet und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen in der Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien zusammen, um seine NMC-, LFP- und LMN-Kathodentechnologien für große Wachstumschancen in den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare Energiespeicher weiterzuentwickeln.



Die Pilot- und Partnerschaftsaktivitäten von Nano One werden mit der Unterstützung der kanadischen Regierung über Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und das Automotive Supplier Innovation Program (ASIP), einem Programm von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), finanziert. Nano One erhält auch vom National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP) finanzielle Unterstützung. www.nanoone.ca. (21.06.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nano One Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker-Symbol: LBMB, Canadian Exchange-Ticker: NNO) unter die Lupe.Die Nano One Materials-Aktie scheine wieder ordentlich Fahrt aufzunehmen. Am Donnerstag sei das Papier an der Heimatbörse in Toronto mit einem Plus von mehr als 8% aus dem Handel gegangen. Grund sei eine weitere starke Meldung: Wie das Unternehmen bekannt gegeben habe, habe man mit einem internationalen OEM (Originalgerätehersteller bzw. Erstausrüster) eine Vereinbarung unterzeichnet und von diesem einen Kaufauftrag im Wert von 550.000 CAD (Kanadische Dollar) erhalten. Beide Unternehmen wollten gemeinsam Prozesse und innovative Kathodenrohstoffe für Lithiumionenbatterien mit hoher Energiedichte in Anwendungsbereichen des Automobilsektors evaluieren, heiße es in einer Mitteilung von Nano One."Der Aktionär" halte das aktuelle Kursniveau für wieder interessant, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Nano One Materials-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nano One Materials-Aktie:0,989 EUR +1,23% (21.06.2019, 14:50)TSX-Aktienkurs Nano One Materials-Aktie:1,47 CAD +8,09% (20.06.2019, 21:53)