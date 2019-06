Börsenplätze Nano One Materials-Aktie:



Kurzprofil Nano One Materials Corp.:



Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker-Symbol: LBMB, Canadian Exchange-Ticker: NNO) hat eine patentierte Technologie für die kostengünstige Produktion von leistungsstarken Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien entwickelt, die in Elektrofahrzeugen, zur Energiespeicherung und in der Unterhaltungselektronik Anwendung finden, und diese im Pilotmaßstab demonstriert.



Die Verarbeitungstechnologie ermöglicht kostengünstigere Rohstoffe, vereinfacht die Produktion und steigert die Leistung für eine Vielzahl an Kathodenmaterialien. Nano One hat eine Demonstrations-Pilotanlage errichtet und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen in der Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien zusammen, um seine NMC-, LFP- und LMN-Kathodentechnologien für große Wachstumschancen in den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare Energiespeicher weiterzuentwickeln.



Die Pilot- und Partnerschaftsaktivitäten von Nano One werden mit der Unterstützung der kanadischen Regierung über Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und das Automotive Supplier Innovation Program (ASIP), einem Programm von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), finanziert. Nano One erhält auch vom National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP) finanzielle Unterstützung. www.nanoone.ca (04.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nano One Materials-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker-Symbol: LBMB, Canadian Exchange-Ticker: NNO) unter die Lupe.Wie Nano One in dieser Woche gemeldet habe, werde zukünftig der Volkswagen-Konzern als einer von fünf Industriepartnern Nano One bei deren "Scaling Advanced Battery Materials"-Projekt unterstützen. Damit sei dem Unternehmen ein Meilenstein in seiner noch jungen Firmengeschichte gelungen. Wie außerdem bekannt geworden sei, würden Nano One fünf Millionen Kanadische Dollar an Fördergelder von der Regierung zufließen. Nano One habe ein Verfahren entwickelt, mit dem die Produktion von Lithium-Ionen-Akkus gleich doppelt optimiert werden könne: Die Produktionskosten würden sinken und gleichzeitig erhöhe sich die Performance der Akkus.Dieses Projekt werde die Erweiterung der Aktivitäten mit Industrie- und Kooperationspartnern unterstützen, habe Dan Blondal, Vorstandsvorsitzender von Nano One, gesagt. "Wir freuen uns, die Zulassung von Sustainable Development Technology (SDTC) erhalten zu haben." SDTC sei eine unabhängige bundesstaatliche Stiftung, die Unternehmen finanziere, die das Potenzial aufweisen würden, den ökologischen und wirtschaftlichen Wohlstand in Kanada voranzutreiben. Für das Projekt habe Nano One fünf namhafte Industrie-Partner gewinnen können.Nano One arbeite bereits mit Pulead Technology und Saint-Gobain zusammen. "Wir freuen uns bekannt zu geben, dass Volkswagen Group Research unserem Konsortium als Projektbeteiligter beitreten wird", so Blondal. "Wir sind bestrebt, mit solch renommierten globalen Führungskräften zusammenzuarbeiten, und freuen uns darauf, unsere Aktivitäten mit der Unterstützung von SDTC zu beschleunigen." Details zu den beiden anderen Projektbeteiligten würden vertraulich bleiben.Leah Lawrence, Präsident und CEO von SDTC, habe erklärt: "Um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, müssen wir den Kanadiern die Einführung neuer sauberer Technologien erleichtern. Nano One ist durch seine kostengünstige Produktion von leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriematerialien, die in Elektrofahrzeugen, Energiespeichern und Unterhaltungselektronik eingesetzt werden, bei diesem Wandel führend."Das aktuelle Niveau ist nun allerdings wieder interessant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die jüngste News habe dem Wert wieder ordentlich Leben eingehaucht. Am Montag habe die Aktie in Kanada zehn Prozent gewonnen. (Analyse vom 04.06.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link