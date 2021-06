Erhöht habe sich in den letzten fünf Jahren auch der Anteil der Investoren, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen würden: Von 64 Prozent im Jahr 2017 auf aktuell 78 Prozent. Gleichzeitig sei die Zahl derer erheblich zurückgegangen, für die ein Ausstieg aus der nachhaltigen Kapitalanlage vorstellbar sei - von 23 Prozent im Jahr 2017 auf 7 Prozent in diesem Jahr.



Die fortschreitende Professionalisierung beim Thema Nachhaltigkeit, die Leistungsfähigkeit der Portfolios und das breitere Angebot würden sich auch in der Zufriedenheit der institutionellen Investoren widerspiegeln. Derzeit seien 72 Prozent der Großanleger in Deutschland mit ihren nachhaltigen Kapitalanlagen außerordentlich oder sehr zufrieden. Der Wert sei damit gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozentpunkte gestiegen. Vor einigen Jahren dagegen seien so zufriedene Investoren noch in der Minderheit gewesen (2017: 46 Prozent).



"Die Studienergebnisse unterstreichen, dass Nachhaltigkeit bei den meisten institutionellen Investoren fest etabliert ist. Sie agieren bei diesem Thema mit ebenso professioneller Selbstverständlichkeit wie bei den übrigen Dimensionen der Kapitalanlage", stelle Schindler fest.



Obwohl bereits viele Großanleger nachhaltig investieren würden, sähen sie noch weiteres Wachstumspotenzial im Markt. Entscheidender Faktor für die zukünftige Marktentwicklung sei aus ihrer Sicht die Regulierung. So würden 78 Prozent veränderte regulatorische Anforderungen als entscheidenden Impuls nennen, sich intensiver mit der nachhaltigen Kapitalanlage zu beschäftigen (Vorjahr: 70 Prozent). 92 Prozent würden erwarten, dass das Volumen nachhaltiger Kapitalanlagen in den nächsten zwölf Monaten weiter wachse (Vorjahr: 83 Prozent).



Die Corona-Pandemie tue den Wachstumserwartungen der Investoren keinen Abbruch. Ein Drittel der Befragten (33 Prozent) sei sogar der Ansicht, dass der Markt für nachhaltige Investments nach Ende der Pandemie viel dynamischer wachsen werde als zuvor. Die gegenteilige Auffassung würden 21 Prozent vertreten.



Überwiegend einig würden sich die Großanleger in Bezug auf den Klimawandel zeigen: So seien 88 Prozent überzeugt, dass es weniger kosten würde, den Klimawandel zu verhindern, als für seine Folgen aufzukommen. Eine Eindämmung des Klimawandels wiederum erfordere eine Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. Das größte Transformationspotenzial in Hinblick auf die zu erzielende Nachhaltigkeitswirkung sähen die Investoren im Energiesektor (98 Prozent, gefolgt vom Transportsektor (90 Prozent; Mehrfachnennungen). Die Herausforderungen des Klimawandels würden sich allerdings erst bei einer Minderheit der institutionellen Anleger im Portfolio niederschlagen. So sei bislang bei 34 Prozent der Befragten die Ausrichtung der Investments auf die Pariser Klimaziele ein verbindliches Element ihrer Anlagestrategie.



"Der unausweichliche Wandel in der Energiewirtschaft bietet solchen Unternehmen Chancen, die sich schneller und besser auf die schärferen CO2-Vorgaben einstellen. Es gilt daher für Investoren, frühzeitig die Transformationsgewinner zu identifizieren. Das fördert den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft und eröffnet gleichzeitig Renditechancen", sage Schindler. (18.06.2021/ac/a/m)







