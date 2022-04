Es werde sich zeigen, ob sich die Unternehmen in diesem unsicheren Umfeld genügend komfortabel fühlen würden, eine Guidance für das Gesamtjahr 2022 vorzulegen. Angesichts diverser Unwägbarkeiten dürfte es anspruchsvoll werden, die Erwartungen an das Gewinnwachstum (YoY) von 13 Prozent im MSCI World zu erfüllen. Firmen mit soliden Free Cash Flows hätten indes gute Chancen, die Analystenerwartungen zu übertreffen. Hier liege denn auch der Research- und Anlagefokus.



Weil sich die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine leider in die Länge ziehen würden, würden zyklische Risiken in Europa zunehmen. Neben den hohen Inflationsraten werde die wirtschaftliche Verlangsamung in Europa vermehrt zum Thema. Die zunehmend falkenartigen Töne der Europäischen Zentralbank dürften die Gefahr eines abnehmenden Wirtschaftswachstums verschärfen.



Vor diesem Hintergrund seien die Experten relativ vorsichtig bei europäischen Finanzwerten und zyklischen Aktien. Eher konstruktiv würden sie bei Firmen agieren, die von der erhöhten Inflation profitieren würden. Sie seien deshalb positiv gestimmt für Unternehmen aus den Sektoren Consumer Staples, Gesundheit, Roh-/Grundstoffe oder Energie. In Europa seien die Experten konstruktiv insbesondere für den defensiven Schweizer Markt. Global gesehen würden sie den nordamerikanischen Markt sowie die rohstofflastigen Aktienmärkte Kanada und Australien favorisieren.



Trotz internationaler Bestrebungen, die Abhängigkeit von russischem Gas reduzieren zu wollen, sei ein umfassender und schneller Importstopp wenig realistisch. Ein Gasembargo gegen Russland würde die Inflation weiter beschleunigen und teilweise zu Produktionsverkürzungen führen. Gleichwohl versuche die internationale Politik, die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu schmälern, indem sie eine verstärkte Fokussierung auf erneuerbare Energien wie Wind und Solar sowie auf energieeffiziente Lösungen einfordere. Dieser politische Sukkurs spiele Unternehmen in die Karten, die klimaschonende Technologien und Lösungen anböten. (13.04.2022/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Berichtsaison zum ersten Quartal 2022 steht an, so Rocchino Contangelo, Head of Global ESG-integrated Research bei Swisscanto.Sie beginne traditionell mit den US-Banken. Im Bankensektor seien die Experten bei den Investmentbanken relativ vorsichtig, weil die IPO-Aktivität im vergangenen Quartal aufgrund der Unsicherheiten an der Börse abgeflacht sei. Hingegen seien sie konstruktiver für Regionalbanken, die von weiteren Zinsschritten profitieren dürften. Die finanziellen Auswirkungen der anhaltenden Lieferkettenproblemen, der steigenden Energiepreise, der hohen Lohn- und Gesamtinflation sowie des abnehmenden Wirtschaftswachstums stünden bei Investorinnen und Investoren in der diesjährigen Zahlensaison im Zentrum des Interesses.