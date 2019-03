Börsenplätze Nabaltec-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nabaltec-Aktie:

31,90 EUR +0,63% (29.03.2019, 10:02)



Tradegate-Aktienkurs Nabaltec-Aktie:

32,00 EUR +0,95% (29.03.2019, 10:03)



ISIN Nabaltec-Aktie:

DE000A0KPPR7



WKN Nabaltec-Aktie:

A0KPPR



Ticker-Symbol Nabaltec-Aktie:

NTG



Kurzprofil Nabaltec AG:



Die Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem halogenfreie, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen.



Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik und der Feuerfestindustrie. Die flammhemmenden Füllstoffe enthalten im Gegensatz zu den halogenierten Flammschutzmitteln keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern sie im Brandfall sogar die Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen.



Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. (29.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nabaltec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemieherstellers Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) unter die Lupe.Das Interesse an dem "Hot-Stock der Woche" aus Ausgabe 05/19 nehme weiter zu. Kein Wunder: Nabaltec verfüge über ausgezeichnete Wachstumsaussichten und könnte in Sachen E-Mobilität mit vorneweg fahren. Die Aktie befinde sich seit Jahresanfang im Aufwind. Mittlerweile stehe für 2019 ein Plus von knapp 50% zu Buche. Es gebe gute Gründe, warum die Rally nach einer Verschnaufpause weiter gehen sollte.Die Aktie befinde sich im Rallymodus. Die erste Welle habe den Kurs von der horizontalen Unterstützung bei 21 Euro Richtung 28 Euro geführt. Im Anschluss sei der Titel kurzfristig in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Dabei habe sich die 26-Euro-Marke als solide Unterstützungszone herauskristallisiert. Vor wenigen Tagen sei mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 30 Euro ein massives Kaufsignal generiert worden. Erweise sich der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch als nachhaltig, dann wäre der Weg für weiter steigende Kurse geebnet. Charttechnische Widerstände gebe es keine mehr."Der Aktionär" habe bereits erklärt, dass Nabaltec operativ sehr gut unterwegs sei. Als Anbieter von halogenfreien, flammhemmenden Füllstoffen und Spezialoxiden verfüge die Gesellschaft über ein breit gefächertes Anwendungsspektrum. Die Wachstumschancen seien sehr gut. Neben dem steigenden Umweltbewusstsein würden vielfältige Gesetzgebungen und freiwillige Selbstverpflichtungen der Industrie zu den Treibern zählen.Vor allem die Aktivitäten im Bereich Böhmit würden für viel Fantasie sorgen. Diese abgewandelte Form von Aluminiumhydroxid werde auch für die Herstellung von Separatorfolien für Lithium-Ionen-Batterien benötigt. Mit diesen Folien werde ein wichtiger Beitrag zur Thermostabilität und Haltbarkeit der Batterien geleistet. Elektroautos würden unter Umständen nicht so schnell Feuer fangen.Mittlerweile stehe für die Aktie für 2019 ein Plus von knapp 50% zu Buche. Der "Hot-Stock der Woche" aus "Aktionär"-Ausgabe 05/19 bleibt aber auch auf dem aktuellen Niveau aussichtsreich, auch wenn Anleger auf dem Weg nach oben die eine oder andere Verschnaufpause einkalkulieren sollten, so Michael Schröder. (Analyse vom 29.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link