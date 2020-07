Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen und Wochen haben wir uns intensiv mit der Rally im Edelmetallbereich auseinandergesetzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die jüngsten Kursgewinne würden auch bei den Minentiteln des NYSE Arca Gold Bugs deutliche Spuren hinterlassen. Auch hier liege inzwischen eine lehrbuchmäßige, untere Umkehr vor. Der zuletzt erfolgte Spurt über das Hoch vom August 2016 bei 286 Punkten schließe die Trendwende erfolgreich ab. Aus der Höhe der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ergebe sich ein langfristiges Anschlusspotenzial von gut 180 Punkten, was zu einem kalkulatorischen Kursziel im Bereich von rund 460 Punkten führe. Auf dem Weg in diese Region würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 370 Punkten ein wichtiges Etappenziel abstecken. Die obere Begrenzung des seit Januar 2016 bestehenden Aufwärtstrendkanals (akt. bei 426 Punkten) definiere ein weiteres Zwischenziel. Um die charttechnische Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft nicht mehr unter das 2016er-Hoch bei 286 Punkten zurückzufallen. Schließlich würde eine negative Weichenstellung die strategische Trendwende mit einem dicken Fragezeichen versehen. (30.07.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >