Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

141,53 Euro -3,72% (19.11.2018, 13:55)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

141,43 Euro -1,76% (19.11.2018, 14:07)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

161,71 USD -1,65% (19.11.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(19.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Ross Seymore von Deutsche Bank:Aktienanalyst Ross Seymore von Deutsche Bank empfiehlt Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin zu halten.Nach vielen Jahren mit einer nahezu reibungslosen Geschäftsentwicklung sei NVIDIA Corp. nun doch gestolpert. Der Rückgang im Kryptowährungsgeschäft und der daraus resultierende Anstieg der Lagerbestände habe die Ergebnisse des abgelaufenen Quartals in Mitleidenschaft gezogen und umso mehr noch die Guidance, so die Analysten von Deutsche Bank.NVIDIA verfüge über eine Fülle von Wachstumstreibern. Das Gaming-Segment sei aber wohl nicht in dem Ausmaß als Paradebeispiel für Wachstum attraktiv wie es viele Anleger geglaubt hätten.Analysr Ross Seymore kürzt das Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 260,00 auf 190,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: